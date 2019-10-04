Заявление Смолия прозвучало на совместном брифинге с Гончаруком.

Колебания курса гривни, которые наблюдаются в последнее время, являются закономерным процессом. Об этом заявил глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий во время совместного брифинга с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

«Колебания в ту или иную сторону – это закономерный процесс. Так и должен работать рынок. Когда происходит колебание в определенных диапазонах, – это нормальная ситуация как для бизнеса, так и центрального банка, который регулирует эту политику», – заявил глава НБУ.

По словам Смолия, в Украине есть несколько сезонных факторов, которые фундаментально влияют на курс гривни: это валютные поступления экспортеров агропродукции, которые существенно выросли, а также вложения нерезидентов в ценные бумаги правительства, которые на начало года выросли до 3 млрд долларов – рассказали в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина». Сводка.нет - Новости Украины и Мира



новости украины которые гривни это время выросли Теги: экономика