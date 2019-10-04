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Путин неожиданно раскритиковал федеральные каналы РФ из-за Украины
04.10.2019 17:11
Президент РФ заявил, что федеральные каналы освещают ситуацию с Украиной в “невыгодном свете”.

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Президент России Владимир Путин заявил, что российские каналы выставляют Украину в “невыгодном свете”. Об этом он сказал во время выступления на площадке Международного дискуссионного клуба Валдай, передают Факты.

К слову, Путин публично "позволил" телеканалам говорить негативно о политике действующей власти в Украине, но никак не о "братской" стране, об украинском народе.

Между тем, после критики Путин отметил, что “все российские каналы независимы”. Президент РФ подчеркнул, что, "как бы это ни казалось странным, государственные телеканалы ведут независимой политику".

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