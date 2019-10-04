Деловые Сводки
|3 способа прорастить ростки в домашних условиях
|04.10.2019 17:48
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Как вырастить ростки в домашних условиях самостоятельно?
Вариант 1. В стеклянной банке
Вымойте семена и положите их в банку, залейте водой, чтобы она была уровнем выше семян. Накройте банку марлей и оставьте банку на ночь. Утром слейте воду и промывайте семена в течение только дня. На ночь снова замочите семена.
Вся подготовка занимает от 3 до 7 дней, в зависимости от выбранных семян. Употреблять можно, как только появятся ростки.
Вариант 2. Проращивание гречки
Ростки гречки очень полезны и ими можно разнообразить приготовление салата. Следует поместить семена на ночь в банку, на следующий день промойте семена, сложите в банку и накройте полотенцем – банка должна стоять в течение нескольких дней. Когда появятся ростки, промойте семена с ростками от студенистого вещества, которое выделяет гречка.
Вариант 3. Выращивание в почве
Купите почву и деревянные лотки. Замочите семена на ночь, после слейте воду и оставьте ростки на пару дней в банке под полотенцем, а затем выложите их в почву, присыпав землей. Перед употреблением ростки промойте.