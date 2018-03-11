Пассажиры рискуют здоровьем и жизнью, так как в транспортной системе Украины существует масштабная пирамида, в которой практически невозможно найти конкретного ответственного.

Кто именно будет возить на конкретном маршруте — решает конкурс, который объявляет городская власть. Чтобы получить право зарабатывать миллионы гривен на автобусных перевозках, нужны минимальные вложения.

Для этого не нужно иметь самих автобусов, хотя главным требованием должен быть автопарк и класс машин.

Большие автобусы — это безопасность, больший комфорт и меньшая загруженность улиц. Но городские чиновники оправдываются инвестпроектом, когда дают дорогу малоприспособленным маршруткам.

Необходимо иметь лицензию на пассажирские перевозки и «правильные» связи в мэрии, чтобы выиграть конкурс на монопольное управление маршрутами, говорится в материале.

Потом начинается перепродажа прав всем, кто имеет автобусы. Оформляется все это как аренда. Чтобы выйти на путь, водитель платит такой прокладке определенную сумму на день.

Уплачивается сумма за выезд на путь в размере 350-450 грн. Прокладка-арендодатель получает миллионы и буквально заинтересована, чтобы на путь вышло максимальное количество маленьких, а не больших машин. Один водитель платит 450 гривен в день при 30 рабочих днях. Получается сумма в 13500 грн в месяц. Расходы фирмы-перевозчика — максимум на месяц 3500 гривен (минимальные налоги, аренда гаража). Остается 10000 гривен в месяц чистой прибыли от одного водителя.

«Если ты выпустил 60 машин, читайте, заработал 600 тысяч гривен. А если ты выпустил на путь 100 машин, заработал миллион гривен», — рассказывают предприниматели.

В Киеве доходы прокладки вдвое выше. Водитель платит за выезд на путь около тысячи гривен, а расходы перевозчика – почти такие же как в регионах.

Следовательно, чистый заработок перевозчика достигает 25 000 грн с одного водителя. Чтобы хотя что-то заработать, работают вместо 8 часов — 14, буквально засыпая за рулем от усталости. Некоторые устраивают гонки, чтобы перехватить у конкурента пассажиров.

Чтобы изменить ситуацию, надо на законодательном уровне закрепить присутствие машин перевозчика в его собственности. А следовательно — полную ответственность за все, что происходит на маршруте, отмечается в материале.

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