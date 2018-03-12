Деловые Сводки
- Киевлян приглашают бесплатно обследоваться у офтальмолога
- Бывший пленный немецкого концлагеря вел дневник повседневной жизни в плену
- У NASA появилась идея, как уничтожать потенциально опасные для Земли астероиды
- Эксперт рассказал, почему сборная Украины имеет ошеломительный успех на Паралимпиаде-2018
- В соцсетях набирает обороты скандал из-за затопленного полигона украинских военных (фото)
|«Нацистам это понравится», — новый «перл» от Путина вызвал бурю эмоций у США
|12.03.2018 00:01
|
Высказывание президента России Владимира Путина о евреях в числе возможных участников вмешательства в выборы в США вызвало волну обвинений в антисемитизме в его адрес со стороны американских сенаторов.
«Они не представляют интересов российского государства. Возможно, они не русские, а украинцы, татары, евреи с российским гражданством», — заявил Путин, говоря о тех, кто пытался повлиять на выборы в США, пишет «Голос Америки».
«Это еще надо проверить. Возможно они имеют двойное гражданство, или вид на жительство в США. А вероятно им за эту работу заплатили американцы. Откуда вы знаете? Я не знаю», — сказал Путин в интервью NBC.
Его слова назвал «отвратительными» сенатор-демократ Ричард Блументаль.
«Отвратительные слова Путина заслуживают осуждения. Твердого и немедленно со стороны мировых лидеров. Почему молчит Трамп? Нельзя терпеть нетерпимость», — написал он в своем Twitter.
«Это понравится нацистам в целом мире», — прокомментировал слова Путина Томас Ильвес, прежний президент Эстонии Тоомас Ильвес.
«Путин нашел виновных во вмешательстве России в выборы в США и переложил вину на традиционного козла отпущения», — пишет американская телеведущая Джой Рид.
Также появилась реакция бывшего чиновника администрации Барака Обамы Рона Клейна.
«Каждый еврей-поклонник Дональда Трампа должен давить на Белый дом, чтобы президент дал понять, соглашается ли он со словами Владимира Путина. А каждый еврей, который противостоит Трампу только что получил причину бороться еще более вдохновенно», — написал он.
«Теперь это уже личное», — говорит о словах Путина Норм Айзен, исследователь аналитического центра Brookings Institution.
«Осудит ли Трамп антисемитизм Путина? Если не осудит, американцы получат еще одну причину осудить уже самого Трампа», — считает адвокат Ренато Мариотти.Источник