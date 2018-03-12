Ужасные кадры производят жуткое чувство, но в конце надежда все же остается.

Видеролик демонстрирует, как восставшие роботы уничтожили все живое на Земле, превратив ее в мрачную пустыню.По мнению авторов инсталляции, роботы уничтожат не только человечество, но и природу, превратив планету в пустыню.

В конце видео на Земле поднимается сильнейший ветер, из-за которого все роботы разлетаются и уничтожаются. Таким образом, по мнению ученых, Земля обеспечит себе самоисцеление.

Стоит отметить, что создатели Boston Dynamics нестандартно проверяют своих роботов: они их заставляют делать унизительные вещи, которые у зрителей вызывают отвращение, следовательно если бы машины обрели сознание, то они определенно бы отомстили за унижения.

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