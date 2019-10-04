Украина никогда не будет иметь проблем с Беларусью. Об этом в Житомире на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. Видео беседы двух лидеров опубликовал официальный Фейсбук-аккаунт Офиса президента Украины.

«Я хочу вас заверить, что никогда, вы вообще не имели проблем с Беларусью, и их не будет. Мы были добрыми, хорошими вашими сторонниками, партнерами и, если Украина захочет иметь с нами братские отношения, за нами дело не стоит», - заявил белорусский президент.

В свою очередь президент Зеленский заявил, что между Украиной и Беларусью “нет границы“, потому что народы двух стран очень близки:

«Наши люди дружны, наши люди ментально абсолютно, я считаю, близкие, одинаковые. Я горжусь, и уверен, что каждый украинец гордится тем, что у нас такие хорошие отношения, такие добрые соседи», - заявил украинский руководитель.





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