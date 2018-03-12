Об этом пишет издание The Telegraph, отмечая, что глава МИД Борис Джонсон и министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд договорились разработать свою версию «списка Магнитского».

Ожидается, что санкции коснутся 49 россиян, причастных, по мнению британской власти, к внесудебным пыткам и казням.

Проект закона сейчас находится в Палате общин парламента Великобритании. Фигурантам списка будут предусмотрены заморозка активов и отказ в выдаче виз.

Отмечается, что разработка законопроекта началась еще до того, как в Британии отравили российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

«Закон Магнитского» был принят в США в 2012 году после того, как в московском СИЗО умер адвокат Сергей Магнитский, который работал с фондом Hermitage Capital, где его смерть связали с разоблачением схем по возврату налогов российскими чиновниками. При этом официальные лица РФ отрицают подобные заявления.

Согласно данному закону США вводят санкции против россиян, которых подозревают в нарушении прав человека — им запрещают въезд в страну, а также замораживают их активы на территории США.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира