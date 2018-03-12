На втором дислоцируются инструкторы НАТО, и там не поленились навести порядок.

В украинском сегменте социальных сетей набирает обороты скандал, который разгорелся вокруг военного полигона «Широкий лан», где военные буквально утопают в грязи.

Проблема возникла не вчера – время от времени волонтеры или резервисты публикуют кадры ужасного состояния полигона.

Свою точку зрения высказал Юрий Бутусов.

Лагерь украинских солдат на полигоне «Широкий лан» в Украине.

И полевой лагерь инструкторов НАТО на полигоне «Яворов» в Украине.

Если ты свое оружие бросаешь в грязь, то горе тебе: глупый ты воин. В армии именно солдат — главное оружие, а не танки и не пушки! Командующий, который бросает в грязь свое оружие — своих солдат — глупый командующий, никуда не годный. Пока солдаты в грязи, любые россказни про «стандарты НАТО» останутся не подкрепленной делами болтовней, потому что главный «стандарт армий НАТО» — это солдат, и именно отношение к солдату определяет и боеготовность, боеспособность, и операционные возможности и эффективность боевого применения.

Лагерь украинских солдат на полигоне «Широкий лан» активно используется четыре года, он разбит на черноземе, рядом нет леса, негде достать подручные строительные материалы. Поэтому каждую зиму и каждую весну украинские солдаты живут в грязи и между воды, поскольку построить дренаж в черноземе с помощью лопаты невозможно.

Каждый год скандалы, каждый год многочисленные посты в «Фейсбуке». А когда лагерь утонул в грязи, то никакой военный подготовки быть не может: люди просто выживают в этом болоте.

В 2015-м добровольцы «Айдара» на полигоне подъехали на военный технике к начальнику полигона, чтобы получить необходимое снабжение.

В 2016-м на «Широком лане» произошел настоящий солдатский бунт: из-за скотских условий проживания целая рота отказалась выполнять приказы, был большой скандал.

Комбриг 53-й Валерий Водолазский, который бросил своих солдат на произвол судьбы и наплевательски отнесся к их условиям проживания, посидел на гауптвахте неделю, и этим дело закончилось.

А в лагере натовских солдат в Украине бунтов не бывает, хотя там тоже полевые условия. Но там обеспечен простой минимум: непродуваемые палатки с тепловыми пушками, бетонные плиты постелили как фундамент, чтобы не утонуть, вокруг щебенка в формах, дренаж бетонированный.

Строительные материалы все украинские, строили украинцы, палатки такие и тепловые пушки у нас тоже продают, это недорого по сравнению со стоимостью новых военных городков и казарм.

Гораздо дешевле, чем если солдаты вместо работы на полигоне даром сидят неделями в палатке, это гораздо дешевле, чем стоимость отправки бригады со всей военный техникой, моторесурсом, эшелонами, топливом, запчастями, пайками на полигон в грязь для выживания в таких условиях.

Для этого не надо миллиардов — все это можно сделать в Украине на всех полигонах и на всех военных городках за один год, и построить хотя бы на полигонах нормальные места для проживания.

Но есть одно отличие: НАТО никогда не пошлет своих солдат жить в грязи. Поэтому лагерь натовцев в «Яворове» построили за несколько месяцев и забыли об этой проблеме. А у нас на пятом году войны нормально оборудовать полевой лагерь, который используется круглый год, — неразрешимая логистическая задача.

Потому что солдаты в грязи не могут нормально выполнять свои служебные обязанности, потому что если командующий войсками НАТО отправит свои войска в такие условия, он очень скоро перестанет быть командующим, но что еще хуже — он потеряет уважение своих товарищей, тех, с кем он проходил службу.

А налогоплательщики скажут власти: «Дураки, вы неспособны распорядиться нашими средствами и жизнями наших защитников, которых мы уважаем больше только, вы недостойны принимать решения!»

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