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|У NASA появилась идея, как уничтожать потенциально опасные для Земли астероиды
|12.03.2018 00:57
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Американское космическое агентство предложило правительству США использовать огромные ядерные боеголовки для уничтожения опасных астероидов и создать для этих целей специальное подразделение из кораблей, которые будут компетентны в этом вопросе.
Так, космическое тело «Бенну», которое в настоящий момент находится в районе Солнца, может упасть на Землю примерно через 100 лет.
Этот астероид пока передвигается в космическом пространстве на безопасном расстоянии от нашей планеты, но примерно из 2700 шансов один может оказаться катастрофическим для Земли.
Специалисты американского агентства разработали проект, в рамках которого планируется запустить в космос почти 9-тонный корабль.
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