Деловые Сводки
|ЕС дал Украине €12 млн на реформу госуправления
|04.10.2019 18:43
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Об этом сообщает пресс-служба представительства ЕС в Киеве в пятницу, 4 октября.
"ЕС только что предоставил Украине 12 млн евро на реформу государственного управления. Средства поступят в государственный бюджет", - указали в представительстве.
"Это одна из ключевых реформ для настоящих изменений в Украине", - прокомментировал посол ЕС в Украине Матти Маасикас.
Как отмечается, ЕС также поддерживает реформу, передавая опыт и лучшие практики.
Напомним, что ранее ЕС выделил миллионы евро для образовательных проектов в Украине. Деньги будут потрачены на модернизацию образовательных программ, улучшение квалификации учителей и расширение сотрудничества вузов.
Также сообщалось, что ЕС выделил €100 млн на программу Энергодом. Фонд энергоэффективности получил средства на проект по энергомодернизации многоквартирных домов.