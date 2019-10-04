«Ми один одного розуміємо»: зустріч Зеленського та Лукашенка в Житомирі

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«Ми одне одного розуміємо. Я вважаю, що наші люди дружні, ментально близькі. Я пишаюся та впевнений, що кожен українець гордий, що в нас такі добрі сусіди і стосунки», – сказав Президент України на початку зустрічі. Олександр Лукашенко зі свого боку зазначив, що сьогодні вони з Володимиром Зеленським зустрічаються віч-на-віч, щоб іще раз «звірити годинники» та обговорити порядок денний.

«Я впевнений, що все, про що ми домовимося, виконуватиметься», – зауважив Президент Білорусі. Також він запевнив Володимира Зеленського, що Україна ніколи не матиме проблем на білоруському кордоні.

«Ви ніколи взагалі не мали проблем з території Білорусі і з Білоруссю, ви ніколи не матимете їх. Ми завжди будемо найбільш добрими та надійними вашими прихильниками, партнерами», – підкреслив Олександр Лукашенко. Фоторепортажи Популярные теги религия, женщины, ЗСУ, Майдан, фотография, стихийные бедствия, заводы, город, пейзажи, джаз, животные, фотопроект, фотоподборки, цирк, спорт, зима, протесты, полиция, аннексия Крыма, авиация, футбол, технологии, экология, концерты, путешествия, ВСУ, Шахтер, Карпаты, учения, Путин, Нацгвардия, люди, беспорядки, мотоциклы, туризм, дети, фестивали, Киев, война, Дмитрий Дятлов, автомобили, праздники, милиция, США, архитектура, оккупация, марш, музыка, уикенд, бизнес, митинги, мир, парады, Львов, выставки, знаменитости, Донбасс, Александр Зубко, дизайн, Порошенко, соревнования, общество, Саакашвили, политики, катастрофы, природа, Верховная Рада, мода, столкновения, Одесса, церковь, военная техника, искусство, кошки, портрет, юмор, Сергей Смоленцев, досуг, история, Россия, традиции, солдат, суд, тест-драйв, выборы, фотоконкурсы, фотографы, АТО, корабли, #Євромайдан, транспорт, Львів, культура, Динамо, НАТО, акции, живопись, ВМС, самолеты, политика Утренний кофе Вечерняя водка Леонид Швец религия, женщины, ЗСУ, Майдан, фотография, стихийные бедствия, заводы, город, пейзажи, джаз, животные, фотопроект, фотоподборки, цирк, спорт, зима, протесты, полиция, аннексия Крыма, авиация, футбол, технологии, экология, концерты, путешествия, ВСУ, Шахтер, Карпаты, учения, Путин, Нацгвардия, люди, беспорядки, мотоциклы, туризм, дети, фестивали, Киев, война, Дмитрий Дятлов, автомобили, праздники, милиция, США, архитектура, оккупация, марш, музыка, уикенд, бизнес, митинги, мир, парады, Львов, выставки, знаменитости, Донбасс, Александр Зубко, дизайн, Порошенко, соревнования, общество, Саакашвили, политики, катастрофы, природа, Верховная Рада, мода, столкновения, Одесса, церковь, военная техника, искусство, кошки, портрет, юмор, Сергей Смоленцев, досуг, история, Россия, традиции, солдат, суд, тест-драйв, выборы, фотоконкурсы, фотографы, АТО, корабли, #Євромайдан, транспорт, Львів, культура, Динамо, НАТО, акции, живопись, ВМС, самолеты, политикаЛеонид Швец Трампец, или Украина на сквозняке Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Офіс Президента України Житомир, Україна 04.10.2019



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