«Ми один одного розуміємо»: зустріч Зеленського та Лукашенка в Житомирі
04.10.2019 19:01
«Ми один одного розуміємо»: зустріч Зеленського та Лукашенка в Житомирі
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04.10.2019
Житомир, Україна
Офіс Президента України
6
Метки: Лукашенко, Житомир, визиты, Зеленский.
«Ми один одного розуміємо»: зустріч Зеленського та Лукашенка в Житомирі
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком у рамках участі в Другому форумі регіонів України та Республіки Білорусь у м. Житомирі. Під час спілкування глав держав у вузькому колі визначено порядок денний відносин двох країн. «Ми одне одного розуміємо. Я вважаю, що наші люди дружні, ментально близькі. Я пишаюся та впевнений, що кожен українець гордий, що в нас такі добрі сусіди і стосунки», – сказав Президент України на початку зустрічі. Олександр Лукашенко зі свого боку зазначив, що сьогодні вони з Володимиром Зеленським зустрічаються віч-на-віч, щоб іще раз «звірити годинники» та обговорити порядок денний. «Я впевнений, що все, про що ми домовимося, виконуватиметься», – зауважив Президент Білорусі. Також він запевнив Володимира Зеленського, що Україна ніколи не матиме проблем на білоруському кордоні. «Ви ніколи взагалі не мали проблем з території Білорусі і з Білоруссю, ви ніколи не матимете їх. Ми завжди будемо найбільш добрими та надійними вашими прихильниками, партнерами», – підкреслив Олександр Лукашенко.