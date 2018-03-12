На протяжении десятилетий песчаная и морская жизнь на дне океана охватывала обломки, еще более затушевывая их из виду.

Но теперь члены вооруженных сил США нашли останки летчика, а также его самолет, который был найден близко острова Нгерекебесан, в Республике Палау.

«Мы сделали четырехмерное исследование самолета и поняли, что он действительно не пустой», — сказал капитан Майк Фланаган, гражданский морской пехотинец и капитан Salvor, спасательного корабля ВМФ на местах раскопок. «Самолет был не тронут в течение примерно 74 лет. Я давно не видел, чтобы военный отряд так долго и так тщательно работал, семь дней в неделю».

Команда восстановления завершила миссию 25 февраля, но не объявит о личности человеческих останков, пока не сможет подтвердить, чьи они и пока не сообщат ближайшим родственникам, говорится в заявлении 7-го флота США.

«Это очень трудоемкая работа, и мы провели большое количество времени на дне, что сделало эту операцию успешной», — заявил лейтенант Тим Эмге, сотрудник 7-го флота.

В частности, команда подводного восстановления провела целые недели, исследуя территорию, и используя различные археологические инструменты.

Просеивание песка

Когда команда подводного восстановления раскопала дно океана, моряки с военного корабля Sealift с военно-морским флотом США помогали уже над водой. Моряки управляли кранами, которые перемещали корзины для спасения груза, а некоторые члены экипажа, подготовленные археологами, искали предметы со времен Второй мировой войны, просеивая песок.

«Это очень аккуратный процесс», — заявил гражданский моряк Жан Мариен, главный помощник USNS Salvor. «Было много песка — бесконечная работа».

Потребовалось около 5 часов, чтобы просеять каждую корзину, размером 1,2 на 2,4 метра и 1,3 м в высоту.

«Для того, чтобы заполнить корзину песком для просеивания, потребовалось несколько погружений, каждое погружение продолжалось около часа, а корзины поднимались от 5 часов до 6 часов, — сказал Мариен. — Иногда у нас было две корзины одновременно.»

Миссия является частью исследований Соединенных Штатов по делу о восстановлении личностей погибших солдат во время Второй мировой войны.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира