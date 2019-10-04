Деловые Сводки
|Кремль хотел бы обмена пленными в формате "всех на всех"
|04.10.2019 19:19
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Конечной целью обмена пленными между Россией и Украиной должен стать формат «всех на всех». Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.
По его словам, возможность подобного обмена зависит от готовности обеих сторон, и в настоящее время определенная работа в этом направлении ведется.
«С российской стороны давно было отмечено, что в России были бы рады осуществить обмен «всех на всех». Это должно быть окончательной целью», - сказал Песков.
На уточняющий вопрос журналистов о том, идет ли речь об обмене между Украиной и Россией или между Украиной и самопровозглашенными “республиками“ Донбасса, представитель российского президента отвечать отказался.