Конечной целью обмена пленными между Россией и Украиной должен стать формат «всех на всех». Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.

По его словам, возможность подобного обмена зависит от готовности обеих сторон, и в настоящее время определенная работа в этом направлении ведется.

«С российской стороны давно было отмечено, что в России были бы рады осуществить обмен «всех на всех». Это должно быть окончательной целью», - сказал Песков.

На уточняющий вопрос журналистов о том, идет ли речь об обмене между Украиной и Россией или между Украиной и самопровозглашенными “республиками“ Донбасса, представитель российского президента отвечать отказался.

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