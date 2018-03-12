Наш соотечественник стал лучшим в соревнованиях лыжников на 20-километровой дистанции свободным стилем в классе LW8 (с нарушением зрения).

23-летний Рептюх преодолел дистанцию за 44 минуты 52,4 секунды. Его ближайший соперник француз Бенджамис Давье отстал почти на две минуты. «Бронзу» добыл норвежец Хакон Олсруд.

Таким образом для Украины это уже третье «золото» На Паралимпиаде-2018.

Еще одну медаль в копилку нашей страны принесла Ольша Шишкова. Она завоевала «серебро» в лыжных гонках на дистанции 15 км в классе В2 (с нарушением зрения). Другая украинка в этой дисциплине Ольга Прилуцкая стала шестой.

Чуть позже «бронзу» на дистанции 15 км в классе LW8 (стоячие) добыла лыжница Людмила Ляшенко. Совсем немного не хватило до подиума еще одной украинке Юлии Батенковой-Бауманн. Она стала четвертой.

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