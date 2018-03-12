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|Стало известно, когда Украина переходит на летнее время
|12.03.2018 08:17
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Согласно постановлению Кабинета Министров, эта процедура уже более 20 лет осуществляется в последнее воскресенье марта.
Стрелки часов необходимо перевести на час вперед. В 3 часа ночи начинается летнее время, следовательно придется просыпаться пораньше.
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