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Стало известно, когда Украина переходит на летнее время
12.03.2018 08:17
Стало известно, когда Украина переходит на летнее время В 2018 году в Украине перевод часов на летнее время состоится в ночь на 25 марта.

Согласно постановлению Кабинета Министров, эта процедура уже более 20 лет осуществляется в последнее воскресенье марта.

Стрелки часов необходимо перевести на час вперед. В 3 часа ночи начинается летнее время, следовательно придется просыпаться пораньше.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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