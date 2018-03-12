В западных, северных, днем ​​и в центральных областях, кое-где небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, в Карпатах умеренный дождь. В Киеве в понедельник днем ​​возможен небольшой дождь, температура — 5-7 градусов тепла.

По данным синоптика Натальи Диденко, завтра в западных областях, в Винницкой, Житомирской, Одесской и вечером на Киевщине следует ожидать дождей, а 13-15 марта осадки перейдут всей Украине, будет влажная погода.

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