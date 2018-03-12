Погода, Новости, загрузка...
Тепло по-весеннему: в Украину широкими шагами пришла весна
12.03.2018 08:57
Тепло по-весеннему: в Украину широкими шагами пришла весна В Украине 12 марта 9-14 градусов тепла следует ожидать в западных областях страны, на востоке днем ​​будет около 0, на юге до 11 градусов, а на остальной территории - 3-8 градусов тепла.

В западных, северных, днем ​​и в центральных областях, кое-где небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, в Карпатах умеренный дождь. В Киеве в понедельник днем ​​возможен небольшой дождь, температура — 5-7 градусов тепла.

По данным синоптика Натальи Диденко, завтра в западных областях, в Винницкой, Житомирской, Одесской и вечером на Киевщине следует ожидать дождей, а 13-15 марта осадки перейдут всей Украине, будет влажная погода.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить