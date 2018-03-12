«Желто-синим» удалось подняться в топ-3 с пятого места после того, как наш соотечественник Игорь Рептюх завоевал «золото» в лыжных гонках на дистанции 20 км вольным стилем.

Таким образом наши спортсмены обошли в общекомандном зачете сборную РФ, представители которой выступают в Пхенчхане под нейтральным флагом, называясь командой НПА — нейтральные паралимпийские атлеты.

В активе украинской команды по состоянию на утро 12 марта (7:00) 9 комплектов наград — 3 «золота», 2 «серебра» и 4 «бронзы». В медальном зачете наша сборная уступает лишь США и Франции.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира