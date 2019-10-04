 В Виннице с поличным задержали «домушников» из Полтавской области - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Виннице с поличным задержали «домушников» из Полтавской области
04.10.2019 20:14
У квартирных воров изъяли золото, технику и пачку наличных.

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В Виннице полиция с поличным задержала квартирных воров. У преступников изъяли золото, технику и пачку наличных.
Как установило следствие, мужчины приехали из Полтавской области умышленно для грабежей и уже имеют судимости за кражи. Кроме ценностей, у домушников нашли газовый баллончик и отвертки, которыми, вероятно, и взламывались замки. Теперь задержанным грозит до шести лет лишения свободы – отметили в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

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