В Виннице полиция с поличным задержала квартирных воров. У преступников изъяли золото, технику и пачку наличных.

Как установило следствие, мужчины приехали из Полтавской области умышленно для грабежей и уже имеют судимости за кражи. Кроме ценностей, у домушников нашли газовый баллончик и отвертки, которыми, вероятно, и взламывались замки. Теперь задержанным грозит до шести лет лишения свободы – отметили в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

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