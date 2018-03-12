Как сообщили местные жители, запрет начал действовать с понедельника, 12 марта.

«Пыталась купить билет на 14 марта, но не смогла. Сказали, не продают, толпы сейчас людей на автовокзале», — сказала луганчанка Марина, имя которой изменено в целях безопасности.

По словам другого источника, продажа билетов прекращена только на два дня.

«Никто ничего не объясняет. Они (террористы. — Ред.) просто издеваются над нами, многие пытаются уехать в порядке живой очереди», — добавил он.

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