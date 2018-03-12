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Террористы «ЛНР» запретили жителям Луганска выезжать на подконтрольную Украине территорию
12.03.2018 11:27
Террористы «ЛНР» запретили жителям Луганска выезжать на подконтрольную Украине территорию Террористы так называемой ЛНР запретили предварительную продажу билетов на автобусы из оккупированного Луганска на подконтрольную Украине территорию.

Как сообщили местные жители, запрет начал действовать с понедельника, 12 марта.

«Пыталась купить билет на 14 марта, но не смогла. Сказали, не продают, толпы сейчас людей на автовокзале», — сказала луганчанка Марина, имя которой изменено в целях безопасности.

По словам другого источника, продажа билетов прекращена только на два дня.

«Никто ничего не объясняет. Они (террористы. — Ред.) просто издеваются над нами, многие пытаются уехать в порядке живой очереди», — добавил он.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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