Важно работать в направлении строительства космических станций на Марсе и Луне, так как они в случае третьей мировой войны могут помочь возрождению человеческой цивилизации, считает известный предприниматель, глава американской компании SpaceX Илон Маск.

По его словам, «есть некоторая вероятность» того, что в скором времени на Земле вновь могут наступить «средние века, в особенности если настанет третья мировая война».

«Мы хотим быть уверены в том, что где-то в другом месте есть довольно образцов человеческой цивилизации, чтобы восстановить ее, и, вероятно, сократить продолжительность средних веков. Именно следовательно, я думаю, важно иметь находящуюся на самообеспечении станцию. В идеале — на Марсе, потому что Марс довольно далек от Земли и больше вероятность, что база на Марсе выживет (в случае войны. — Прим. ред.), чем база на Луне», — сказал Маск, выступая на фестивале SXSW в Техасе.

По его словам, станции на Марсе и база на Луне «могут помочь вновь возродить жизнь на Земле» и важно организовать их «до возможной третьей мировой войны».

В сентябре прошлого года Маск заявил, что компания SpaceX разрабатывает новую многоцелевую ракету для полетов на Марс и перелетов из одной точки Земли в другую, которые будут длиться менее часа. По его словам, для создания новой ракеты, получившей рабочее название BFR, используются все достижения компании.

Предполагается, что эта же ракета будет использоваться для полетов на Марс и Луну. Сначала она должна будет достичь околоземной орбиты, где произойдет дозаправка. Затем продолжит путь до пункта назначения. В частности, технология позволит совершать полеты на Луну и обратно, чтобы создать базу на спутнике Земли.

Выступая на фестивале SXSW, глава SpaceX заявил, что космический корабль компании может приступить к краткосрочным полетам на Марс в первой половине следующего года, при этом признав, что его прогнозы «часто оптимистичны».

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