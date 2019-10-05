Об этом со ссылкой на коммунальную корпорацию «Киевавтодор», сообщили в пресс-службе КГГА.

«Весь теплый период года идет подготовка к зиме. И уже в августе ДЭУ обеспечены солью на 87-92% от потребности. Это один из лучших показателей в Украине», – заявил генеральный директор корпорации Александр Густелев.

По словам Густелева, согласно плану подготовки к осенне-зимнему периоду на 1 ноября «Киевавтодор» должен заготовить 38 тысяч тонн соли. Сейчас в дорожно-эксплуатационных управлениях уже есть почти 40 тысяч тонн, это более чем 100% от потребности на старт сезона. Кроме того, во время подготовки к осенне-зимнему периоду руководство корпорации вместе с руководителями ДЭУ проводят выездные совещания в районах города.

«Согласно документам, расчетное количество соли для столичных дорог составляет 59,2 тыс. тонн на весь осенне-зимний период. Впрочем, использование реагентов зависит от погодных условий. Так, за прошлый сезон было использовано 38 тыс. тонн», – добавил Густелев.

Он подчеркнул, что для зимнего содержания готовят 531 единицу специализированной техники. Сейчас готовы на 87%.

«Среди всей техники стоит отметить дар, сделанный Федеративным правительством Германии по личной договоренности мэра столицы Виталия Кличко, – это 17 многофункциональных машин марки Mercedes и MAN. Машины не новые, однако имеют значительный технический ресурс и используются киевскими дорожниками повседневно. На дорогах столицы эти машины успешно работают с 2016 года», – отметил Густєлєв.

Прошлого сезона «Киевавтодор» приобрел 2 мобильных снегоплавильных комплекса канадского производства. Работают они в Шевченковском и Печерском районах.

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