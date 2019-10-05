Об этом Укринформу сообщили в Украинском гидрометцентре.

"5 октября облачно с прояснениями. В Украине, кроме Винницкой, большинстве западных и северных областей, дожди, кое-где грозы, в южных, днем ​​также и в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях значительные дожди ", - говорится в сообщении.

Температура ночью 3-8 ° тепла, на юге и востоке страны 9-14 °; днем 10-15 °, в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму 16-21 °.

В Карпатах ночью без осадков, днем ​​небольшой дождь с мокрым снегом; температура в течение суток 1-6 ° тепла.

В течение 6-7 октября сохранится облачная с прояснениями погода.

6 октября в западных, ночью и в восточных областях умеренные, днем ​​и в северных и Черкасской областях кое-где небольшие дожди, на остальной территории без осадков. Температура ночью 2-7 ° тепла, днем ​​7-12 °, на юге страны до 15 °.

7 октября ночью на Прикарпатье и в Винницкой области, днем ​​в северных, центральных и южных областях небольшие дожди, на остальной территории без осадков. Температура в южной и восточной части ночью 1-6 ° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2 °, днем ​​10-15 ° тепла; на остальной территории ночью заморозки в воздухе 0-5 °, днем ​​5-10 ° тепла.

В Карпатах дождь с мокрым снегом, ночью заморозки 3-5 °, днем ​​температура 1-3 ° тепла.

8 октября в восточных, Днепропетровской областях и в Приазовье, а днем ​​9 октября на крайнем западе страны ожидается небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

В северных, западных и центральных областях ночью заморозки в воздухе 0-5 °, днем ​​8 октября 4-9 ° тепла, 9 октября 7-13 °, на Прикарпатье до 15 °; в южной и восточной части ночью 8 октября 4-9 °, 9 октября ночью 1-6 ° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5 °, днем ​​7-13 ° тепла, 9 октября на юге кое-где до 17 °.

11-12 октября синоптики прогнозируют небольшие, в южной части, восточных, большинстве центральных областей умеренные дожди, в остальное время без осадков.

Температура ночью 4-9 ° тепла, на юге страны 7-12 °, днем ​​12-18 °.

В Киеве и Киевской области 5 октября облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный, 7-12 м / с.

Температура ночью в столице 5-7 ° тепла, днем ​​11-13 °; по области ночью 3-8 ° тепла, днем ​​10-15 °.

В течение 6-7 октября в Киеве сохранится облачная с прояснениями погода. Ночью без осадков, днем ​​небольшой дождь.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м / с.

Температура 6 октября ночью 2-7 ° тепла, днем ​​7-12 °; 7 октября ночью заморозки в воздухе 0-5°, днем ​​5-10 ° тепла.

8-9 октября в Киеве осадков также не будет. Ночью заморозки в воздухе 0-5 °; температура днем ​​8 октября 4-9 ° тепла, 9 октября 7-12 °.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира