Герцог Сассекский Гарри подал судебный иск против владельцев британских таблоидов The Sun и The Daily Mirror, обвиняя их в прослушивании его телефонных разговоров. Об этом сообщает BBC. «В Букингемском дворце подтвердили, что Принц Гарри подал в суд на владельцев The Sun и The Daily Mirror по делу о телефонном хакерстве и прослушивании его разговоров», - говорится в сообщении. Как сообщалось, ранее супруга Принца Гарри - Меган подала судебный иск против The Mail за публикацию ее частной переписки с отцом.



