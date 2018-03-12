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|В Киевской области неизвестные совершили нападение на детей в местном Доме культуры (фото)
|12.03.2018 18:08
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Об этом рассказывает директор учреждения Наталия Данчек на странице «Типичные Безрадичи» в Facebook.
По ее словам, набег произошло после праздничного концерта, накануне 8 марта.
«Через полчаса после концерта, когда юные артисты еще были в организаторском кабинете и ели вкусности, к ним ворвались неизвестные в масках и начали бить всех, кто попадался им под руки. Остальные из преступной группировки забежали в актовый зал и тоже били всех без разбора», — сообщает она.
«Синяки, гематомы, выбитые зубы, сотрясение мозга, кровь по залу и разбитая мебель — вот чем закончилось праздничное настроение», — пишет Данчек о результатах избиения.
Кроме того, по ее словам, это уже не первое набег на Дом культуры, которое совершили эти же люди. Также директор, ссылаясь на местных жителей, утверждает, что нападения осуществляет некая группа боксеров.
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