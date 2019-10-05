Об этом информирует Deutsche Welle.

"Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо во время пресс-конференции в пятницу, 4 октября, представил список "безопасных стран". Мигрантов из этих стран будут считать не имеющими права на защиту, и депортируют, если они не смогут предоставить доказательства того, что их жизнь действительно находятся под угрозой, заявил министр юстиции Италии Альфредо Бонафеде", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в этом списке 13 стран: Украина, Сербия, Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория, Сенегал, Кабо-Верде, Гана, Косово, Алжир, Марокко и Тунис. По словам Ди Майо, треть всех мигрантов, которые просят убежища в Италии, родом именно из этих государств.

Как ожидается, рассмотрение заявлений об убежище, поданных соискателями из этих стран, ускорится "примерно от двух лет до четырех месяцев". По словам Ди Майо, принятие этого списка является "первым шагом", после которого должно вырасти количество депортаций тех, кто получил отказ в убежище.

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