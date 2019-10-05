Добывать и готовить яйца люди начали еще со времен Древнего Рима и Египта. Так, египтяне жарили страусиные яйца на огне в качестве основного блюда, а римляне ели их с медом как десерт. Также древние иранцы взбалтывали яичный желток с молоком и специями, а в 17 веке смышленые французы назвали такой способ готовки яиц омлетом и присвоили лавры себе.

Но французские повара сделали немало для усовершенствования приготовления яиц в качестве закуски, заливая ими другие ингредиенты – грибы, овощи и посыпая сверху тертым сыром.

Для англичан на сегодняшний день яичница с беконом является распространенным традиционным вариантом сытного завтрака, но до 19 века это блюдо могли позволить себе только состоятельные люди.

Славянские народы чтили яичницу как праздничное традиционное блюдо: ее ставили во главе стола на многие праздники, приписывая ей различные свойства, сулящие удачу или плодовитость. Куры тогда еще неслись нерегулярно, да и размер яйца был ничтожно мал – прокормить семью таким продуктом было невозможно.

В советское время пропаганда яйца, как продукта, обязательного к употреблению, сделала этот ингредиент популярным. К тому же стоимость яиц была низкой, а потому яичницу готовить стали все от мала до велика на завтрак, обед и ужин.

И если вам до сих пор кажется, что яичница банальна в приготовлении и скупа на вкус, то гоните прочь это заблуждение. Существует десятки рецептов разных стран мира, и все они не похожи друг на друга.

Израильская шакшука

Шакшука в Израиле очень популярная традиционная еда и представляет собой сложное блюдо, в составе которого яйца, соус из помидоров, острого перца, лука, приправ. Рецептов самой шакшуки также существует немало, сохраняется главный принцип – яйца жарятся (практически тушатся) в соусе из перца и томатов.

Итальянская фриттата

Этот вид яичницы готовится с использованием начинки из овощей, сыра и мяса (колбасы). Фриттату сначала поджаривают, а затем доводят до готовности в духовке. В некоторых регионах Италии в этот омлет добавляют макароны.

Французский пашот

Яйца пашот считаются разновидностью яичницы, которая не жарится, а варится в горячей воде без скорлупы. Благодаря этому способу приготовления желток яиц остается практически жидким, кремообразным. Подают яйца пашот на поджаренном тосте с жареными сосисками и помидорами, присыпав все тертым сыром.

Норвежский омлет

Норвежский омлет готовится с обязательным добавлением соленой рыбы. В Норвегии омлет – самый известный вид завтрака. Взбитые яйца обжаривают с луком и добавлением молока, посыпают тертым сыром, а сверху выкладывают соленую рыбу, чаще красную.

Испанская тортилья

Тортилья – нечто среднее между омлетом и лепешкой. Готовится она с добавлением картофеля. Сначала картофель обжаривают с луком и чесноком, а затем заливают его взбитыми яйцами и выпекают в сковороде до готовности.

Японский тамагояки

Японский омлет – предмет гордости этого народа. Готовится он из взбитых яиц, который в процессе жарки смешивается с бульоном, сахаром, соевым соусом, солью и другими специями. Смесь жарят долго на небольшом огне. Едят омлет как отдельно, приправляя васаби и маринованным имбирем, так и добавляют его в суши и роллы.

Итальянский орсини

Еще один представитель солнечной Италии – яичница орсини. Этот рецепт по силе не каждой итальянской домохозяйке, потому чаще подается как закуска в ресторане. Для орсини следует отделить белки от желтков, белки взбить в кружевную пену и запечь в духовке. Затем добавить целые желтки и сливочное масло. Подается орсини с овощами и сыром.

Французский кокот

Готовится французская закуска таким образом: в форму выкладывается начинка из ветчины, мяса, овощей, грибов, а сверху разбивают целое яйцо и отправляют в духовку. Яйца кокот можно готовить и на водяной бане, опустив форму в воду. Вариантов начинки для кокот существует немало – от классического варианта до смелых экспериментов.

Мексиканская яичница

Легко догадаться, что мексиканский вариант яичницы будет отличаться остротой и жгучестью. Яйца в Мексике жарят с обязательным добавлением красного перца, фасоли и соуса чили. А едят яичницу с лепешками.

Необычная яичница

В наших широтах принято употреблять в пищу в основном куриные яйца. Реже едят яйца и других пернатых – страусов (одним яйцом можно накормить десяток человек), перепелок (чтобы накормить семью из 3 человек, потребуется 25 перепелиных яичек), цесарок (хранятся такие яйца около года и они самые прочные из всех), уток (они имеют очень специфический вкус и аромат), голубей (такие яйца самые дорогие, ведь несутся голубки редко и мало).

Малайцы и тайцы едят яйца, которые откладывают рептилии – крокодилы. Эти животные довольно плодовиты, и яйца их по размеру напоминают утиные.

Жители прибрежных зон океанов едят яичницу из яиц черепахи, которые считают сильнейшим афродизиаков. Несмотря на запреты по всему миру из-за исчезновения некоторых видов черепах не есть их яйца, в Азии и Латинской Америке не спешат отказываться от привычного лакомства.

В юго-восточной Азии употребляют продолговатые яйца змей, а в центральной Америке экзотические яйца игуан. При этом, игуан отлавливают, вспарывают им брюхо, достают яйца, зашивают рану и отпускают на волю.







Сводка.нет - Новости Украины и Мира