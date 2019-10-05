Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя штаба — заместителя командующего Космических войск РФ генерал-майора Игоря Морозова.

"Строятся станции под Мурманском и Воркутой. Срок готовности - 2022 год. Еще одна мощная РЛС будет построена в Севастополе в 2024 году", - сказал Морозов.

В конце ноября 2018 года источник в силовых структурах аннексированного Крыма рассказал агентству, что строительство новой РЛС "Воронеж-М" системы ПРН планируется начать в районе Севастополя в 2019 году, где когда-то была дислоцирована РЛС "Днепр".

РЛС "Воронеж-М" - российская надгоризонтная радиолокационная станция системы предупреждения о ракетном нападении. Заявляется, что радар способен обнаруживать космические и аэродинамические объекты, в том числе баллистические и крылатые ракеты.

Ранее Постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич в интервью Укринформу сообщил, что дальнейшая милитаризация крымского полуострова может быть основанием для ужесточения санкций против России.

По его словам, на полуострове есть места, где можно хранить ядерное оружие; там также дислоцируются военные корабли, которые могут нести ракеты на дальность более 2 тыс. км. В Крыму уже есть береговые ракетные комплексы "Бал", "Бастион", а также рассматривается вопрос о создании отдельной бригады "Искандеров".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира