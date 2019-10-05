Жители города Днепр делятся в социальных сетях своими впечатлениями от последствий ливня, который начался 4 октября и закончился только ранним утром в субботу.

На опубликованных фотографиях и видео показано, что проезжая часть во многих районах города затоплена настолько, что движение транспорта просто невозможно.

Так, в сети показали ролик с маршруткой, которая практически “плывет“ в одном из районов города. На улицах люди ходили по колено в воде. Кроме того, дождь затопил и некоторые жилые дома.





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