|Сильный ливень затопил город Днепр
|05.10.2019 14:11
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Жители города Днепр делятся в социальных сетях своими впечатлениями от последствий ливня, который начался 4 октября и закончился только ранним утром в субботу.
На опубликованных фотографиях и видео показано, что проезжая часть во многих районах города затоплена настолько, что движение транспорта просто невозможно.
Так, в сети показали ролик с маршруткой, которая практически “плывет“ в одном из районов города. На улицах люди ходили по колено в воде. Кроме того, дождь затопил и некоторые жилые дома.