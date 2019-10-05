Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время Второго форума регионов Украины и Беларуси, сообщает пресс-служба главы государства.

"Очевидно, что подобный Форум необходимо проводить регулярно. Он укрепляет партнерство между нашими странами во всех сферах, и, что очень важно, не только на уровне двух столиц - Киева и Минска, но и на уровне наших областей и отдельных предприятий", - цитирует пресс-служба Зеленского.

Как сообщается, Президент также отметил начало деятельности украинско-белорусской рабочей группы по вопросам межрегионального и трансграничного сотрудничества. "Беларусь - наш ключевой торговый партнер. Товарооборот между нашими странами за прошлый год превысил 5 миллиардов долларов США. Я согласен с Александром Григорьевичем - мы можем и должны преодолеть отметку 6-8 миллиардов долларов", - сказал Президент.

Он также заметил, что эта задача адресована совместной Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. По его словам, в ближайшее время будет обновлена ​​украинская часть этой комиссии.

По информации пресс-службы, среди приоритетов в торгово-экономических отношениях Украины и Беларуси - сотрудничество в топливно-энергетическом комплексе, инфраструктурных и транспортных проектах, промышленности, производственная кооперация, а также взаимодействие в аграрно-промышленном комплексе.

Владимир Зеленский пригласил белорусских инвесторов к активному сотрудничеству.

В свою очередь, президент Беларуси Александр Лукашенко также высказался за наращивание взаимного товарооборота. "Мы готовы вести переговоры об увеличении поставок нефтепродуктов для ваших предприятий. Считаю, что в будущем надо поддерживать совместные проекты в этой сфере", - цитирует Лукашенко пресс-служба.

По его словам, во время сегодняшних переговоров в узком кругу были обсуждены альтернативные пути поставок углеводородного сырья с мировых рынков. "Значительная часть наших переговоров касалась этой темы, и мы договорились, что не просто будем разрабатывать варианты, а непосредственно будем действовать. Это вполне естественно и не направлено против каких-то других стран - это наша потребность. Если хотите - это нынешняя безопасность двух стран", - сказал президент Беларуси.

Помимо прочего, по мнению белорусского президента, есть серьезный фундамент для взаимовыгодного сотрудничества Украины и Беларуси в энергетике, особенно после открытия украинского рынка электроэнергии, в машиностроении и логистической сфере.

"Географическое положение наших стран открывает хорошие возможности для логистической сферы. Транзитную привлекательность Беларуси и Украины может усилить речное судоходство по Днепру и Припяти, его интеграция в международную водную трассу Е-40", - сказал Лукашенко.

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