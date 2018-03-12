На Белоярской АЭС (город Заречный, Свердловская область РФ) возникли серьезные проблемы, из-за которых не исключается строительство саркофага, как в Чернобыле, ведь в случае взрыва зоны отчуждения могут появиться даже в Польше и Германии.

Об этом на своей странице в Facebook написал российский экономист Владислав Иноземцев.

«В декабре, после года работы, новый четвертый блок Белоярской АЭС отправили на плановый ремонт. Ремонт должен был закончиться в январе, но продолжается до сих пор. С середины февраля на плановый ремонт отправлен третий блок электростанции. Следовательно сейчас Белоярская АЭС электричество совсем не производит», — написал он.

На данный момент четвертый блок Белоярской АЭС не могут запустить.

«Четвертый блок не могут запустить, потому что запуск реактора блокирует автоматика. Вероятнее только проблема в неправильной загрузке ТВЭЛов (топливных элементов — прим. «Апострофа») или некачественном топливе», — объясняет экономист.

По его словам, в данной ситуации есть несколько вариантов для решения возникшей проблемы.

«В сложившейся ситуации может быть четыре выхода. После некоторой попытки автоматика не заблокирует запуск. Все будет хорошо, реактор будет работать в штатном режиме. Отправить людей в активную зону для перегрузки топлива. На это никто не соглашается. В активной зоне уровень радиации такой, что продолжительность жизни составит несколько минут. Реактор запустить не удастся. В этом случае придется строить саркофаг, подобный саркофагу над четвертым блоком Чернобыльской АЭС. Заблокировать автоматику и запустить реактор. В 1986 году на четвертом блоке Чернобыльской АЭС именно это и было сделано. Но на БАЭС реактор мощнее и используется плутоний. В случае взрыва зоны отчуждения могут появиться даже в Польше и Германии. Пока все движется по третьему варианту», — уточняет Владислав Иноземцев.

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