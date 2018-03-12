Об этом информирует пресс-служба Минюста. Такой шаг связан с обязательствами Украины перед Международным валютным фондом (МВФ).

«Внедрение электронного ареста средств, находящихся на счетах должника в банках и других финансовых учреждениях, является одним из приоритетных шагов реформы принудительного исполнения решений и других органов, ведь Украина взяла обязательство перед Международным валютным фондом о принятии закона, который автоматизирует процесс сбора и принудительного взыскания долга», — написано в сообщении.

Отмечается, что сейчас информацию о счетах должника исполнитель получает путем направления запроса в Государственную фискальную службу Украины, однако эти данные касаются лишь юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.

«Получить информацию о счетах граждан вероятно только направив запросы во все банковские учреждения страны по почте. На практике должники успевают вывести средства со счетов, а иногда постановление вообще теряется и не приходит в банк», — пояснили в Минюсте.

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