В преддверии выборов Собчак вместе с другими кандидатами выступила на предвыборных дебатах.

Там она не стеснялась в выражениях.

“По поводу лохов. Слушайте, ну если люди 18 лет выбирают одну и ту же власть, не понимая, к чему это все приводит, то как еще их назвать”, — заявила Собчак, обвинив Кремль в лишении россиян права голоса.

“Люди, вас разводят! Делают вид, что у вас происходят выборы, когда на самом деле никакого выбора нету”, — откровенно заявила оппозиционерка, назвав других кандидатов в президенты “клоунами”.

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