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|Ведущая погода из Китая за 22 года работы не постарела ни на год (видео)
|13.03.2018 00:00
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Ведущая прогноза погоды Ян Дан почти не постарела за 22 года работы на китайском телевидении.
Она начала работать в эфире в 1996 году, когда ей было 22 года. Сейчас ей 44 и она почти не изменилась.
В китайских соцсетях выложили видео, на котором показали, как выглядела Ян Дан ежегодно.
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