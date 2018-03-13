Ведущая прогноза погоды Ян Дан почти не постарела за 22 года работы на китайском телевидении.

Она начала работать в эфире в 1996 году, когда ей было 22 года. Сейчас ей 44 и она почти не изменилась.

В китайских соцсетях выложили видео, на котором показали, как выглядела Ян Дан ежегодно.

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