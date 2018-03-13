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Ведущая погода из Китая за 22 года работы не постарела ни на год (видео)
13.03.2018 00:00
Ведущая погода из Китая за 22 года работы не постарела ни на год (видео) Пользователи не могут понять, почему она остается молодой. Китаянка 22 года не стареет. Кадр из видео

Ведущая прогноза погоды Ян Дан почти не постарела за 22 года работы на китайском телевидении.

Она начала работать в эфире в 1996 году, когда ей было 22 года. Сейчас ей 44 и она почти не изменилась.

В китайских соцсетях выложили видео, на котором показали, как выглядела Ян Дан ежегодно.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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