Какие самые частые причины переедания?

Причина 1. От скуки.

Круглосуточный доступ к холодильнику чреват для работающих на дому и домохозяек в декрете или временно неработающих. Особенно, если кухня в метре от дивана – лежи себе да ешь. Спасет подсчет калорий и четкое меню. И сила воли – без нее совсем никак!

Причина 2. На бегу.

Совершенно некогда сесть и основательно пообедать. А кому-то даже позавтракать. Можно на ходу выпить кофе с круассаном, а на рабочем месте спасет гамбургер. Поможет домашняя еда, заготовленная накануне, и судочки с плотно прилегающими крышками.

Причина 3. Грусть-тоска.

Этому соблазну подвержены в основном женщины: взгрустнулось – съел мороженко. А если заменить сладкое на фитнес-зал? Мало того, что отвлечет от еды и грустных мыслей, так еще и бонусом – красивая фигура и здоровое тело!

Причина 4. Никто меня не любит.

Это почти что печаль – брошенные, загнанные бытом или на самом деле одинокие, с заниженной самооценкой и махнувшие рукой на уже имеющиеся лишние килограммы – «этот кусок торта уже ничего не решает». Поможет понять, что на самом деле любой кусок любой еды, попадающий в ваш желудок, решает многое. Срочно поднимайте самооценку любым доступным способом!

Причина 5. В награду.

Мы ставим себе цель и в качестве мотивации выступает еда. Вот доделаю отчет – и съем тортик на ужин. Вот неделю отработаю – и позволю себе ужин анлим в ресторане. Помогает, непременно, поиск иного стимула – дарите себе впечатления! Кино, театр, прогулка, поездка, встреча с интересными людьми.

Причина 6. Заедание стресса.

Эта причина физиологическая. При стрессе наш организм заботливо запасает жирок и заставляет наш мозг просить еду снова и снова. Поможет налегать на витамин А, В, С и Е – зелень, оранжевые овощи и фрукты, растительное масло, печень, орехи.

Причина 7. Бесконтрольное веселье.

Сначала вы приходите на праздник, обещая себе бокал вина и нежирных закусок, и вот уже ваша тарелка ломится от деликатесов и алкоголь постоянно обновляется в бокале. Если это единичный случай, запишите этот день себе в читмил и забудь как страшный сон на следующий день. Если история повторяется, меняйте образ жизни.

Причина 8. Неудобно отказаться.

Радушная хозяйка накрыла на стол, а для вас отдельно состряпала любимое ранее блюдо – и очень калорийное. Обидеть не хочется, но и жаль потраченные на этот долгий путь правильного питания усилия. Щедро накладывайте себе, но ешьте мало, нахваливая. Никто же не следит за вашей тарелкой.

Причина 9. На автомате.

В детстве мама с бабушкой заставляли съедать все до последней крошки, и чтобы отпустили гулять на улицу, требовали чистую тарелку. Никто не спрашивал о ваших желаниях. А сейчас пришло время вырасти и стать хозяином своему аппетиту. Купите тарелки поменьше, не покупайте домой вредную мелкую еду, которую удобно перехватывать при случае.

Причина 10. Это последнее.

Сегодня съем торт – завтра сяду на диету. Вечер с пивом – завтра в спортзал, отработаю. В отпуске все разрешаю себя, а вернусь домой и все поменяю. Такие последние разы сменяют друг друга, не успев закончиться. Выход один – взять себя в руки не через пол часа, а прямо сейчас!

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