Как рассказал блогер КРЫМский бандеровец, сейчас, когда большинство бюджетных организаций перевели с федерального на местные бюджеты, зарплаты их работников сократились в два и более раза.

И перспективы для улучшения ситуации не просматриваются.

А бюджетники получили не только скудные зарплаты, но наплевательское отношение к себе со стороны чиновников. Да еще и ложь местных и федеральных пропагандистских российских СМИ о «больших зарплатах бюджетников в Крыму».

На самом деле, как пишет блогер, воспитатели детских садов, учителя, медики, работники предприятий коммунального хозяйства получают копейки, если сопоставить их зарплаты с «потолочными» крымскими ценами. И наверняка они хотя иногда вспоминают о своем предательстве, о том, как в 2014-м году попались на посулы пропагандистов и пошли на пророссийские митинги и на референдум.

Однако действительно солидные зарплаты, которые были у бюджетников в первые месяцы оккупации, потом превратились в нищенские подачки.

Правда, бюджетники, руководствуясь популярным в России стереотипом «царь хороший, бояре плохие», обвиняют в своих бедах прежде только местные власти, не понимая, что ни на одной оккупированной территории простым людям не жилось сытно. Потому что оккупантам просто невыгодно тратить много денег на «холопов».

А в случае с Крымом ситуация может еще сильнее ухудшиться после окончания строительства Керченского моста (если его, конечно, достроят), так как на бюджетном финансировании оккупированного полуострова будут еще больше экономить, чтоб «отбить» затраты.

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