«В космическом масштабе история человечества так же коротка, как мгновение ока. Сжав 13,8 миллиарда лет до десяти минут, мы показали, как мы молоды и насколько велика наша Вселенная. Начиная с Большого взрыва и заканчивая появлением человека разумного, мы прослеживаем время со скоростью 22 миллиона лет в секунду, строго придерживаясь современного научного понимания», — рассказал автор ролика на своем канале melodysheep в YouTube.

Автор указал, что при создании видео воспользовался некоторыми медиаматериалами из открытых источников, в том числе NASA, Voyage of Time, Cosmic Voyage и других. Всего за несколько дней ролик просмотрели более 500 тыс. пользователей хостинга.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира