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|Жители Крыма жалуются на полностью «убитую» детскую стоматологию на полуострове
|13.03.2018 00:32
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Блогер КРЫМский бандеровец отмечает, что из-за дефицита специалистов очередь к врачу растягивается на несколько месяцев.
Он дал ссылку на пост еще одной крымской патриотки, пишущей в Тwitter под ником RoksolanaToday&Крым.
Она как пример патовой ситуации в медицине привела рассказ одной из жительниц Крыма о том, что по приходу в стоматологию ей предложили номерок для 10-летней дочери к специалисту аж на август 2018 года. И это — не единственный такой случай.
В другой семье 2,5-годовалый ребенок попал к стоматологу только спустя полгода после первого обращения его родителей в больницу, и, разумеется, ребенку понадобилось более серьезное лечение, так как заболевание было уже запущенным.
Частно практикующие стоматологи отказываются лечить детей, так как могут за это лишиться лицензии: оккупационные власти практически не разрешают работать частным детским врачам.
Впрочем, это — обычная практика для России: в стране очень мало частных медицинских учреждений для детей, так как считается, что такого рода помощь должны в приоритетном порядке оказывать государственные больницы.
Такой подход применяется и в оккупированном Крыму, причем, без учета того, что на аннексированном полуострове в больницах — колоссальный недостаток квалифицированных детских врачей.
«Россия продолжает уничтожать все, что работало до оккупации.
Добрались и до стоматологии», – подчеркивает КРЫМский
бандеровец.