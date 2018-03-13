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|В Украине вместо банкнот могут появиться монеты по 1, 2, 5 и 10 гривен
|13.03.2018 00:40
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Со временем их планируют заменить монетами соответствующих номиналов. Как заявили в Национальном банке Украины, презентация новых монет состоится в среду 14 марта.
В тоже время в Нацбанке отметили, что до тех пор, пока в Украине не будет произведена полная замена банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен на монеты, украинцы смогут рассчитываться бумажными гривнами указанных выше номиналов в полной мере.
Кроме того в Нацбанке подчеркнули, что данный шаг плановый и обновление национальной валюты началось еще в 2014 году с банкноты в 100 гривен, которую в новом виде ввели в обращение в 2015 году.
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