Деловые Сводки
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|Мининформполитики собирается закрыть 21 сайт с пропагандистским контентом, — список
|13.03.2018 00:48
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Министерство информационной политики Украины предлагает закрыть в стране 21 сайт.
Это такие сайты, как dan-news.info, admin-gorlovka.ru, dnr24.su, gorlovka.today, golospravdy.com, s-narodom.ru, politnavigator.net, riafan.ru, dnr-hotline.ru, genocid.net, miaistok.su, dnr24.com, republic-tv.ru, ruskline.ru, dnipress.com, kianews24.ru, c-eho.info, crimea.ria.ru, c-inform.info, komtv.org и gazetacrimea.ru.
Ресурсы хотят запретить в соответствии с ч.2 ст.109 Уголовного кодекса (публичный призыв к насильственному изменению или свержению конституционного строя, либо к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий).
Список был составлен рабочей группой по мониторингу при Мининформполитики во исполнение положений Доктрины информационной политики Украины и передан на рассмотрение экспертного совета при министерстве.
«Следующим шагом, в случае позитивного вывода экспертного совета и соответствующих рекомендациях, перечень будет передан правоохранительным органам для установления факта совершения правонарушения и соответствующего реагирования в пределах компетенции», — рассказали в ведомстве.
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