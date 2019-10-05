Об этом сообщает The Guardian.

"Министры хотят перевести международный фокус с определенных аспектов национальной жизни, с которыми обычно ассоциируется страна, например, ее рекреационная культура наркотиков и район красных фонарей Амстердама", - говорится в публикации.

Как отмечается, такое решение принято в рамках национального ребрендинга, который будет внедрен в конце текущего года с привлечением бизнеса и туристической индустрии.

В рамках новой стратегии название "Нидерланды" станет официальным брендом на песенном конкурсе Евровидение, который состоится в Роттердаме в следующем мае, и во время Олимпийских игр в Токио.

Как известно, Голландия - историческая часть Нидерландов, которая ныне охватывает две провинции страны: Северную и Южную Голландию.

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