Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

«Намечается холодный реванш. Снова начнет давить воздушная масса арктического происхождения и снижение температуры воздуха до -10… -12, а на северо-востоке до -12… -16 градусов», — подчеркнула она.

К тому же, по словам Диденко, с юго-запада в Украину придет новый циклон, который принесет сильные осадки и штормовой ветер.

«Этот прогноз несколько заблаговременный, будет уточняться. Однако будьте внимательными и осторожными. Завтра же, 13 марта, и в ближайшие дни в Украине будет господствовать влажный атлантический воздух, который будут носить, как ведра с водой, атмосферные фронты», — добавила синоптик.

Так, во вторник дожди пройдут на западе, в Одесской, Николаевской, Винницкой, Житомирской, Киевской и Кировоградской областях.

На остальной территории — пока без осадков.

«Температура воздуха ближайшей ночью 0… +5 градусов, на востоке 0… -5 градусов. Завтра днем ​​+3… + 9, на западе и юге +4… +14 градусов», — уточнила Диденко.

В Киеве 13 марта периодически будет идти дождь, который будет сопровождаться сильным порывистым ветром. Ночью около +2, днем ​​+6 градусов.

«В конце недели, 17-18 марта, Киев также попадает в зону неблагоприятной погоды — восстановление морозов и осадков», — резюмировала синоптик.

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