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|Немецкие СМИ сообщают, что в возрасте 96 лет умер «бухгалтер Освенцима»
|13.03.2018 01:03
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Прокурор Ганновера Катрин Соеккер говорит, что адвокат сообщил ей, что Оскар Грёнинг умер в пятницу в больнице. Соеккер сообщила, что офис ожидает официального свидетельства о смерти.
Адвокат Ханс Холтерманн не сразу ответил на требование о подтверждении смерти. Впервые новость о смерти 96-летнего Грёнинга была опубликована в понедельник немецким еженедельником Der Spiegel.
Грёнинг был осужден в Луенебурге в 2015 году по обвинению в убийстве 300 000 евреев. Все его апелляции были отклонены, и вскоре он должен был начать четырехлетний тюремный срок.
Грёнинг засвидетельствовал на своем суде, что он курировал сбор ценностей у заключенных и обеспечивал их сохранность, а найденные деньги были отложены для отправки в Берлин. Он сказал, что наблюдал некоторые зверства, но не признал участия в каких-либо преступлениях.
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