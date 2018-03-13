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Немецкие СМИ сообщают, что в возрасте 96 лет умер «бухгалтер Освенцима»
13.03.2018 01:03
Немецкие СМИ сообщают, что в возрасте 96 лет умер «бухгалтер Освенцима» Обвинители из Германии сообщают, что прежний охранник, которого называли «бухгалтером Освенцима», умер.

Прокурор Ганновера Катрин Соеккер говорит, что адвокат сообщил ей, что Оскар Грёнинг умер в пятницу в больнице. Соеккер сообщила, что офис ожидает официального свидетельства о смерти.

Адвокат Ханс Холтерманн не сразу ответил на требование о подтверждении смерти. Впервые новость о смерти 96-летнего Грёнинга была опубликована в понедельник немецким еженедельником Der Spiegel.

Грёнинг был осужден в Луенебурге в 2015 году по обвинению в убийстве 300 000 евреев. Все его апелляции были отклонены, и вскоре он должен был начать четырехлетний тюремный срок.

Грёнинг засвидетельствовал на своем суде, что он курировал сбор ценностей у заключенных и обеспечивал их сохранность, а найденные деньги были отложены для отправки в Берлин. Он сказал, что наблюдал некоторые зверства, но не признал участия в каких-либо преступлениях.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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