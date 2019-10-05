В Измаиле Одесской области начаты мероприятия по развертыванию отряда морской охраны. Об этом сообщает Госпогранслужба в субботу, 5 октября.

Отмечается, что корабельно-катерный состав Измаильского отряда морской охраны будет состоять из боевых единиц различных проектов. Уже назначен командир отряда – капитан 1 ранга Олег Шикша, который руководил штабом Мариупольского отряда морской охраны в 2015-2017 годах. Корабли будут обеспечивать охрану государственной границы на речном участке и в части Черного моря, которые будут входить в зону ответственности отряда.

"Воссозданнный Измаильский отряд морской охраны начнет полноценно функционировать уже в ближайшее время", – говорится в сообщении. Как напомнили в пресс-службе, в феврале 1996 года на базе бригады речных кораблей ВМС Вооруженных сил Украины была сформирована Измаильская отдельная бригада пограничных сторожевых кораблей (БРСКР). Корабли и катера ежедневно выполняли задачи по охране границы Украины на Дунае – от стыка границ трех государств (Украины, Молдовы и Румынии) к выходу в Черное море.

В начале 2000-х Измаильская БРСКР была расформирована. Ее корабли и катера вошли в состав Одесского отряда морской охраны. Потом был создан Измаильский отряд морской охраны, который существовал до 2011 года. В рамках одной из реформ службы Измаильский отряд морской охраны был расформирован. И уже в 2019 году Кабмин своим распоряжением снова образовал Измаильский отряд морской охраны Госпогранслужбы.

Напомним, в сентябре в устье реки Дунай прошли украинско-румынские учения Риверайн-2019. В течение трех дней моряки из двух стран отработали тактические элементы по стандартам НАТО. Позже Минобороны показало видео военных учений на Дунае.





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