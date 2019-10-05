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Лидером рейтинга стал небольшой остров Флатей, расположившийся к северо-западу от Исландии и входящий в ее состав.

Флатей – единственный обитаемый остров архипелага из 40 островов, расположенных в заливе Брейда-фьорд, пишет The Independent.

До острова можно добраться только на пароме из города Стиккисхоульмюр. Единственный на острове отель Flatey работает только в течение трех летних месяцев.

Остров известен своей библиотекой, которая была построена в 1864 году и является старейшей в Исландии. Здесь также есть церковь, возведенная в 1926 году.

Постоянно на острове живет только шесть человек, но в летние месяцы "население" увеличивается до 9000, поскольку люди съезжаются, чтобы пожить в летних домиках и понаблюдать за популяцией атлантических тупиков, а также более 35 видов других гнездящихся птиц.

Вторую строчку занял филиппинский остров Палаван, третью - Эспириту-Санто - крупнейший из 83 островов в составе государства Вануату.

В топ-10 также попали Соммарёй (Норвегия), Корчула (Хорватия), Аранские острова (Ирландия), Пемба (Занзибар), Барбадос, Ламми (штат Вашингтон, США), Бора-Бора (Французская Полинезия).

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