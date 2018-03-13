Так, в северных, большинстве центральных и Одесской областях будут дожди, а ночью еще и пойдет и мокрый снег, сообщает Укргидрометцентр.

Температура воздуха ночью 0-5 градусов тепла, днём +3… +8, в западных областях, на юге Одесской области и в Крыму до +14 градусов; на Левобережье ночью -1… -6 градусов, на крайнем востоке до -14, днем около 0.

В Киеве — дожди, ночью кое-где с мокрым снегом. Температура воздуха ночью +2… +4, днём 4-6 градусов тепла.

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