Деловые Сводки
- Стали известны даты магнитных бурь в Украине — как их пережить
- Президенты рекомендуют: опубликован ТОП-10 любимых книг бывших глав США
- Трамп доволен: Республиканцы в Конгрессе США не обнаружили сговора между ним и РФ
- С мая 2018 года в медзаведениях Украины появится новая услуга
- Нардеп указал в декларации криптомонеты на сумму более 2 млрд грн
|Свежие новости от синоптиков: в Украине пока тепло
|13.03.2018 07:55
|
Так, в северных, большинстве центральных и Одесской областях будут дожди, а ночью еще и пойдет и мокрый снег, сообщает Укргидрометцентр.
Температура воздуха ночью 0-5 градусов тепла, днём +3… +8, в западных областях, на юге Одесской области и в Крыму до +14 градусов; на Левобережье ночью -1… -6 градусов, на крайнем востоке до -14, днем около 0.
В Киеве — дожди, ночью кое-где с мокрым снегом. Температура воздуха ночью +2… +4, днём 4-6 градусов тепла.Источник
Поделитесь статьей с друзьями