Главную награду он выборол в биатлоне, указано на официальном сайте соревнований.

Отмечается, что Радь был лучшим на трассе, а затем ему не было равных при стрельбе — он не допустил ни единой ошибки.

Его преимущество над соперником на финише соревнований достигло более минуты.

Отметим, что в лыжных гонках на 15 километров между мужчин, где украинец Максим Яровой получил золотую награду, Тарас Радь финишировал на 7 месте.

В итоге, на четвертый день соревнований Украина уже имеет 10 наград: четыре золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали.

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