26-летняя уроженка Харькова завоевала «золото» в индивидуальной гонке по биатлону на дистанции 10 км, ставшее для сборной Украины пятым на этой Паралимпиаде.

Наша соотечественница стала лучшей в классе В2 – дисциплина для спортсменов с нарушением зрения. Шишкова безупречно провела все четыре огневых рубежа, не допустив ни единого промаха.

Закрыв все мишени, Оксана серьезно опередила всех оппоненток, выиграв в итоге у ближайшей преследовательницы более двух минут. Второй стала россиянка Михайлина Лысова, выступающая в Пхенчхане под нейтральным флагом.

Еще одна представительница Украины Ольга Прилуцкая боролась за «бронзу», однако в итоге стала четвертой, пропустив вперед немку Клару Клуг.

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