|США провели испытания новой ракеты в Тихом океане
|05.10.2019 18:35
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Об этом сообщает CNN.
По информации телеканала, маневры состоялись во вторник, 1 октября, во время празднования 70-й годовщины создания Китайской Народной Республики.
Ракета была запущена с корабля в прибрежной зоне, а в качестве цели использовался американский корабль USS Ford, который отбуксировали в Тихий океан для проведения учений SINKEX.
Дальность NSM составляет более 160 км, что на 30% дальше, чем дальность ракет "Гарпун", которые ВМС США используют для уничтожения кораблей.
Новое вооружение разработанное с применением технологии обеспечения малозаметности и может менять курс в полете.