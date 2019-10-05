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США провели испытания новой ракеты в Тихом океане
05.10.2019 18:35
ВМС США провели испытания новой противокорабельной крылатой ракеты NSM неподалеку от острова Гуам в Тихом океане.

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Об этом сообщает CNN.

По информации телеканала, маневры состоялись во вторник, 1 октября, во время празднования 70-й годовщины создания Китайской Народной Республики.

Ракета была запущена с корабля в прибрежной зоне, а в качестве цели использовался американский корабль USS Ford, который отбуксировали в Тихий океан для проведения учений SINKEX.

Дальность NSM составляет более 160 км, что на 30% дальше, чем дальность ракет "Гарпун", которые ВМС США используют для уничтожения кораблей.

Новое вооружение разработанное с применением технологии обеспечения малозаметности и может менять курс в полете.

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