Об этом сообщает CNN.

По информации телеканала, маневры состоялись во вторник, 1 октября, во время празднования 70-й годовщины создания Китайской Народной Республики.

Ракета была запущена с корабля в прибрежной зоне, а в качестве цели использовался американский корабль USS Ford, который отбуксировали в Тихий океан для проведения учений SINKEX.

Дальность NSM составляет более 160 км, что на 30% дальше, чем дальность ракет "Гарпун", которые ВМС США используют для уничтожения кораблей.

Новое вооружение разработанное с применением технологии обеспечения малозаметности и может менять курс в полете.

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