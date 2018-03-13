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|Спецслужбы выяснили, что ядом, отравившим Скрипаля, убили еще двоих людей в 1995 году
|13.03.2018 09:07
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Оно произошло в России в 1995 году.
«Тогда убийца отравил банкира Ивана Кивилиди и его секретаря, обработав трубку телефона в его кабинете боевым отравляющим веществом. У жертв резко обострились все их хронические заболевания (господин Кивилиди впал в кому из-за отказа почек), причем погибшая секретарша даже не трогала трубку, а лишь вытирала пыль в кабинете», — говорится в публикации.
Отмечается, что перед смертью женщина успела рассказать, что с ней «произошло то же самое, что с Кивилиди», что и позволило следствию понять, что их отравили.
В ходе следствия выяснилось, что опасное вещество было приобретено у сотрудника филиала ГНИИОХТ, расположенного в Шиханах Саратовской области. Впоследствии он был осужден за превышение полномочий, так как незаконно синтезировал потенциально опасные реагенты.
Убийца, сам получивший тяжелое отравление (тайком лечился в Институте имени Склифосовского), и клиент преступления бизнес-партнер банкира Владимир Хуцишвили сели на длительные сроки.
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